ЦАХАЛ организовал шестичасовую эвакуацию из Газы

Армия обороны Израиля объявила в пятницу, 10 ноября, о шестичасовом окне, в течение которого будет действовать эвакуационный коридор вдоль улицы Салах ад-Дин. По нему мирные граждане могут перебраться на юг из северной части сектора Газа, передает BBС.

По протяженности и расположению коридор идентичен тому, что ЦАХАЛ организовал в четверг. «Северный район сектора Газа — поле ожесточенных боев, и время для его эвакуации истекает. Присоединяйтесь к сотням тысяч людей, которые откликнулись на призыв и ушли на юг», — заявил на арабском языке представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи в соцсети X (ранее Twitter).

По данным ООН и правительства Израиля, в последние дни десятки тысяч жителей Газы бежали на юг.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в четверг заявил, что Израиль каждый день начнет проводить четырехчасовые паузы в районах северной части Газы. Аналогичное заявление сделал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отметив, что «не будет прекращения огня без освобождения наших заложников». Ранее на этой неделе он сказал, что в Газе могут быть «небольшие тактические паузы: час здесь, час там».