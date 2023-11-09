Армянское представительство GALLUP International Association провело опрос, которое показало предпочтения армян в интеграционном векторе страны и чаяния граждан в вопросе внешней поддержки, сообщают армянские СМИ.

По результатам опроса, 17% жителей Армении считают Европейский союз предпочтительным направлением для интеграционного вектора страны. Об этом сообщил руководитель организации Арам Навасардян. Также 14% опрошенных выразили предпочтение в пользу России, 13% — США, 4,8% — Ирану, а 3,5% выбрали "другие" направления.

Помимо этого, Навасардян отметил, что 40% граждан высказались за установление равных отношений Армении с различными "центрами влияния".

В контексте внешней поддержки 41,1% опрошенных жителей Армении ожидают военно-политической помощи от Франции, 23% — от США, 21,3% — от Индии, 18,7% — от Ирана, 14,4% — от России, а 1,8% — от Китая. При этом 7,1% назвали другие страны в качестве потенциальных источников военно-политической поддержки. 15,7% опрошенных считают, что такой страны нет, а 10,7% затруднились с ответом.