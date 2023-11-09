Офис Зеленского: «Война может закончиться внезапно»

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что война уже прошла отметку в 70% до своего завершения.

«Я думаю, никто не знает, когда закончится война. Она может закончиться очень внезапно и именно для этого все делается. Много факторов, которые влияют на это. Но очень хотелось бы, чтобы все-таки это произошло как можно скорее», - цитирует «Украинская правда» Ермака.

Сравнивая войну со 100-метровым забегом, Ермак заявил, что «70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 - они самые тяжелые. И если ты начал видеть себя победителем, можно все проиграть».