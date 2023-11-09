В казахстанском городе отказались изучать казахский язык

В российских школах Байконура не будут преподавать казахский язык и литературу. То же самое касается и истории Казахстана. Исключение составит школа № 7 имени Янгеля. Об этом говорится в сообщении управления образования города.

В ведомстве сказали, что решение принято после изучения общественного мнения. В частности, казахский язык, литературу и историю могли начать преподавать, если бы об этом попросили сами ученики, их родители или законные представители. Однако такое обучение проходило бы «без ущемления прав» других школьников, «в форме внеурочной деятельности — за рамками основной общеобразовательной программы».

В управлении указали, что желающих ввести такой факультатив, за исключением школы имени Янгеля, не нашлось: «Мониторинги …показали, что в целом обучающиеся и их родители отдают предпочтение другим направлениям внеурочной деятельности: подготовке к государственной итоговой аттестации, изучению иностранных языков, спортивному направлению и патриотическому воспитанию».

Казахстанский Байконур существует в условиях аренды Российской Федерацией, систем школьного образования здесь две. Из 12 средних общеобразовательных школ города пять работают по образовательным стандартам Казахстана, остальные школы российские, работают по программам РФ. Ввиду того, что в Байконуре в российских школах обучаются ежегодно более 1 200 детей-казахстанцев, уже несколько лет обсуждается вопрос о введении здесь уроков казахского языка и литературы или факультативного изучения этих предметов, пишут российские СМИ.

Комплекс Байконур, который включает космодром и одноименный город, был передан России в аренду на 20 лет в 1994 году. В 2004 году срок был продлен до 2050 года. Ежегодная арендная плата составляет $115 млн.