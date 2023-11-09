Сколько армян доверяют Пашиняну

«Николу Пашиняну полностью доверяют 20,4% опрошенных, скорее доверяют - 13,2%, скорее не доверяют - 18,6%, вовсе не доверяют - 35,5%, затруднились ответить - 12,3%. Получается, что 54,1% населения страны не доверяет ему, - отметил глава представительства, социолог Арам Навасардян.

Большинство населения также не одобряет деятельность президента Ваагна Хачатуряна - 53,7%, парламента - 64,2% , правительства - 57,7%.

Тем не менее, если внеочередные парламентские выборы состоятся в следующее воскресенье, то 15,6% опрошенных проголосует за партию Пашиняна «Гражданский договор», в то время как его основной оппонент - блок «Армения» второго президента Роберта Кочаряна - получит лишь 4,7% голосов. Однако, согласно соцопросу, 23,5% населения Армении вообще не пойдет на выборы, а 30,1% пока не определились, за кого станут голосовать.