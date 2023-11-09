Мощный обстрел Израиля
Сигнал воздушной тревоги прозвучал во многих городах Израиля, в том числе в Тель-Авиве. После этого раздались звуки взрывов, сообщают израильские СМИ.
По первоначальным данным, девять ракет были перехвачены над центром Израиля.
ХАМАС взял на себя ответственность за обстрелы.
В Службе скорой помощи (МАДА) сообщили, что по меньшей мере два человека получили осколочные ранения на двух разных объектах в Тель-Авиве. Вероятно, речь идет о ранении осколками ракеты, сбитой «Железным куполом».
В то же время группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», боевое крыло движения ХАМАС, взяла на себя ответственность за ракетный обстрел Тель-Авива. Как утверждается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале группировки, обстрел стал ответом на «массовые убийства» Израилем палестинцев. Информации об ущербе, причиненном в результате удара, не приводится.