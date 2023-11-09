Зухра Новрузова, собкор haqqin.az в странах Центральной Азии 16:33

Президент России Владимир Путин прилетел 9 ноября с официальным визитом в Казахстан. А министр обороны этой республики находится с визитом в Турции. Такая вот многозначительная многовекторность…

В Казахстане умеют принять дорогих гостей. К прибытию российского президента в аэропорту Астаны выстроили почетный караул, постелили синюю дорожку и Касым-Жомарт Токаев встречал его лично. Но особых иллюзий от таких знаков внимания Владимиру Путину питать, пожалуй, не стоит. 1 ноября в Казахстане встречали президента Франции Эммануэля Макрона. После него глава государства Касым-Жомарт Токаев принимал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. 5-7 ноября в республике находился помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу. А на днях представители внешнеполитического ведомства Казахстана в онлайн-формате участвовали во встрече глав МИД «Большой семерки». В Москве предпочли «не заметить» эту возросшую активность казахстанского руководства на «западном векторе», и вполне ожидаемо объявили, что визит Путина в Астану никак с этим не связан. Во что никто, разумеется, не поверил, но стал ждать развития событий.

Надолго это ожидание не затянулось. С момента подготовки визита российского президента в Казахстан стало понятно, что Астана готова говорить с Москвой по весьма ограниченному кругу вопросов. Хотя сам Владимир Путин был настроен на гораздо большее: от строительства Россией первой АЭС в Казахстане до поставки Астане газа, от увеличения двустороннего товарооборота сельхозпродукции и продовольствия до расширения лицензионного производства и сервисного обслуживания российской военной техники. Но замах-то был серьезным, а вот реальный выхлоп – копеечным. По вопросу российского участия в строительстве АЭС Астана от конкретного ответа уклонилась, вопросы военно-технического сотрудничества она собирается обсуждать с Турцией, демонстративно отправив своего министра обороны в Астану накануне приезда российского президента. С экспортом российского газа тоже все выглядит как-то невнятно, так что рост ожидается пока только в товарообороте сельхозпродукции и продовольствия. Что, в общем-то, совершенно неудивительно, если учесть следующие показатели: Россия является ключевым поставщиком в Казахстан таких товарных групп, как пшеница — это 98% импорта, ячмень — столько же, мясо птицы — 80-90%, сахар — до 70%, кисломолочная продукция — 60-70%. Здесь какие-то резкие шаги Казахстана по диверсификации своего продовольственного импорта исключены полностью, поскольку альтернативы им - с соответствующей по выгоде логистикой - пока просто не существует.

Все остальное ограничилось подписанием меморандума об участии России в строительстве «под ключ» трех ТЭЦ в Семее, Кокшетау и Усть-Каменогорске. Немало, но и не слишком много, во всяком случае, совсем не в тех долях захода в казахстанскую энергетику, а которую рассчитывала российская сторона. Скудость совместной повестки «стратегического партнерства» с лихвой искупалась комплиментами, которые два президента говорили друг другу. Касым-Жомарт Кемелевич – имя, которое Владимиру Путину выговорить ну никак не удается – Токаев, встречая российского президента в аэропорту, припустил слегка даже астрологии, отметив, что на небе вышел полумесяц в сопровождении ярких звезд. «Это очень редкое явление. Я сегодня обратил на это внимание тех людей, которые присутствовали в аэропорту. Это очень хороший, добрый знак», — сказал он российскому коллеге. «Россия и Казахстан – не просто союзники, а наиболее близкие союзники. Такие отношения сложились на протяжении предыдущих многих лет, и я хочу поблагодарить Касым-Жомарта Кемелевича за то, что он сохранил эту традицию укрепления наших отношений, которые, безусловно, идут на пользу нашим народам», – не остался в долгу Владимир Путин.