Израилю нужно лучше продвигать свою позицию в публичном поле, еврейское государство проигрывает в этом плане в сравнении с движением ХАМАС. Такое мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании Univision.

«С этим кризисом справиться нелегко. Посмотрите на демонстрации в США - выходят 50 тыс. и 100 тыс. человек и говорят: «Мы на стороне палестинцев». И в чем тут дело? Я думаю, Израилю стоит поработать над связями с общественностью, потому что, честно говоря, другая сторона побеждает их на этом фронте», - отметил экс-президент США.

По мнению Трампа, удивительно, что Израиль не знал о готовящейся атаке ХАМАС, но главный вопрос, подчеркнул политик, заключается в том, каков будет итог войны. «Я не думаю, что администрация Байдена сможет завершить его. ...Думаю, учитывая ситуацию в Украине, это может закончиться очень плохо. Это может закончиться Третьей мировой войной», - считает Трамп.

Экс-президент сказал, что если бы руководил страной, то «через две недели» после президентских выборов достиг бы соглашения с Ираном, который связан с ХАМАС, и смог бы предотвратить нападение боевиков на еврейское государство.

Трамп заявил, что при нем Иран не получил бы средств, которые могут идти на спонсирование ближневосточных террористических группировок. «Мы бы заключили соглашение с Ираном. Тегеран был в упадке, я говорю с уважением, но он был в упадке, когда я был президентом», - утверждает Трамп, добавив, что во время его президентского срока с 2017 по 2021 год США и Иран «хорошо ладили».

«Они уважали нас, а я уважаю их. Но я планировал заключить с ними договоренность: никакого ядерного оружия», - пояснил экс-президент.