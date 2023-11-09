Блинкен признал, что «убито слишком много палестинцев»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о большом числе погибших мирных жителей в секторе Газа, отметив, что необходимо сделать больше, чтобы «минимизировать вред палестинскому гражданскому населению». Об этом информирует BBC.

Хотя Блинкен и похвалил Израиль за объявление о ежедневных гуманитарных паузах и двух гуманитарных коридорах, он сказал, что «можно и нужно сделать больше».

«Слишком много палестинцев убито. Слишком многие пострадали за последние недели», — сказал Блинкен на пресс-конференции в индийской столице Нью-Дели. — Мы хотим сделать все возможное, чтобы предотвратить вред и максимизировать помощь, которую они [мирные палестинцы] получают».