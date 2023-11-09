Евросоюз заявил, что вряд ли выполнит свое обещание по поставкам Украине миллиона боеприпасов к марту 2024 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Прошло уже более половины запланированного срока, поставить удалось только 30% снарядов. При этом у руководства ЕС нет полной картины о поставках, так как некоторые государства-члены «неохотно раскрывают подробности».

«Снабжение Украины боеприпасами становится еще более актуальным в связи с тем, что Россия смогла нарастить собственное производство», - пишет издание.

В начале года ЕС обещал предоставить Украине артиллерийские боеприпасы в течение 12 месяцев. Сначала за счет имеющихся запасов, затем посредством контрактов на совместные закупки и увеличения промышленных мощностей.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщал в конце октября, что ЕС передал Киеву только 300 тысяч боеприпасов.