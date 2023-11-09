Обещанного Европой миллиона снарядов для Украины не будет Bloomberg
Евросоюз заявил, что вряд ли выполнит свое обещание по поставкам Украине миллиона боеприпасов к марту 2024 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Такую информацию Европейская служба внешних действий передала дипломатам стран ЕС.
Прошло уже более половины запланированного срока, поставить удалось только 30% снарядов. При этом у руководства ЕС нет полной картины о поставках, так как некоторые государства-члены «неохотно раскрывают подробности».
«Снабжение Украины боеприпасами становится еще более актуальным в связи с тем, что Россия смогла нарастить собственное производство», - пишет издание.
В начале года ЕС обещал предоставить Украине артиллерийские боеприпасы в течение 12 месяцев. Сначала за счет имеющихся запасов, затем посредством контрактов на совместные закупки и увеличения промышленных мощностей.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщал в конце октября, что ЕС передал Киеву только 300 тысяч боеприпасов.