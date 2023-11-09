США ответят на удары по своим базам

США могут ответить на удары по своим базам на Ближнем Востоке в выбранное Вашингтоном время, заявил журналистам в столице Индии Нью-Дели глава Пентагона Ллойд Остин, отвечая на вопрос о нападениях на американские военные базы на Ближнем Востоке.

«Безопасность наших людей - наш приоритет. Мы не можем предсказать или спрогнозировать, когда собираемся нанести удар. Мы сделаем это в удобное для нас время. Нападения на наши объекты и людей должны прекратиться», - сказал он.