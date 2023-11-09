Крупнейшая в мире криптобиржа отказалась от рубля

Вывод рублей с депозитов Binance будет доступен до 31 января 2024 года. Пользователи могут отправить деньги без комиссии на платформу CommEX. Для этого нужно подключить свою учетную запись на этой платформе к личному кабинету на Binance.

Крупнейшая в мире по объему операций криптовалютная биржа Binance прекратит поддержку фиатных депозитов в рублях с 15 ноября, говорится в заявлении компании.

Также можно вывести российскую валюту через фиатных партнеров криптобиржи или конвертировать их в криптовалюту.

В конце сентября Binance объявила об уходе из РФ. Российский бизнес Binance перешел платформе CommEX в результате сделки. Но ее сумма и другие условия публично не разглашались. До этого из Binance ушли два топ-менеджера, курировавшие работу в России.

Сворачивание работы Binance в России произошло после начала расследования Минюста США в отношении биржи. Американские власти заподозрили, что с ее помощью российские граждане обходят санкции, введенные за войну в Украине. Позднее The Wall Street Journal рассказала о том, что криптобиржа по-прежнему помогает россиянам переводить деньги за границу, несмотря на взятое на себя обязательство соблюдать западные санкции. После публикации WSJ криптобиржа ограничила для россиян проведение P2P-операций (peer-to-peer, между отдельными пользователями) в любых валютах, кроме рубля.