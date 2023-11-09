Армения размышляет об евроинтеграции

В Армении есть идея евроинтеграции, но есть и идея стать неблоковым государством, заявил на конференции под названием «Стратегическое будущее Армении: РА - Европа» секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Мы прислушиваемся к гражданскому обществу и пытаемся понять, какие инструменты лучше для Армении, которые могут обеспечить как безопасность, так и развитие и мир в регионе», - заявил Григорян.

По его словам, Армения убедилась в том, что демократия - наилучший инструмент для решения внутренних проблем.

«Сейчас самый большой вопрос для нашего общества - может ли демократия также обеспечить внешнюю безопасность. Действительно, демократия в Армении часто попадает под прицел, а для защиты от этого Армении необходимо получить серьезную поддержку для диверсификации своей экономики, своих ресурсов в сфере безопасности», - заключил секретарь СБ.