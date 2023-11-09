Нетаньяху: «Мы знаем, где находится Яхья Синвар»

Израиль знает, где находится лидер ХАМАС Яхья Синвар, а также остальные высокопоставленные члены движения, и что скоро все они будут уничтожены, заявил, выступая в эфире американского телеканала Fox премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

В интервью Fox News Нетаньяху утверждает, что лидеры ХАМАС, в том числе Яхья Синвар, все еще находятся в Газа-сити, вернее в туннелях под ним, и израильские военные обязательно до них доберутся.

Он добавил, что Израиль будет продолжать войну до тех пор, пока ХАМАС не рухнет.

Также Нетаньяху сообщил, не раскрывая подробностей, что Израиль установил цели и график войны. По его словам, хотелось бы, чтобы война продлилась недолго, однако армия продвигается постепенно шаг за шагом, чтобы минимизировать число жертв среди военных и гражданского населения Газы.

Израильские СМИ пишут, что сегодня днем силы ЦАХАЛ провели атаку на офис Мухаммеда Синвара, брата Яхьи Синвара. Военные конфисковали оружие и брошюры, которые организация использовала для планирования атак на Израиль. В здании также были обнаружены военные карты.