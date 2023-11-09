Армен Григорян: Армения готова продолжить переговоры и подписать мир

Армения готова к трехсторонней встрече в Брюсселе и надеется, что в ближайшем будущем она состоится, заявил секретарь Совета безопасности Армен Григорян на конференции «Армения-Европа» в Брюсселе, которого цитируют армянские СМИ.

Секретарь Совбеза уверяет, что Армения готова к миру, что Ереван стремится к уточнению границы с Азербайджаном и признанию территориальной целостности страны.

По его словам, Ереван также стремится к разблокированию в регионе на основе четырех принципов. Это важные принципы, утверждает Григорян, при реализации которых армянская сторона готова завершить переговоры, а также решить все существующие гуманитарные проблемы.

«Армения готова продолжить переговоры по этой повестке, приехать в Брюссель, достичь конечной точки и подписать мирный договор», - сказал Григорян.