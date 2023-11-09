Число жертв в Газе непрерывно растет

Подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения Газы, сообщает, что с начала войны между Израилем и ХАМАС 7 октября погибло 11 078 человек.

Согласно заявлению министерства, среди погибших 4 506 детей. Всего в секторе Газа 27 490 раненых.

Подконтрольный ХАМАС Минздрав Газы – единственный источник данных о числе погибших и пострадавших в палестинском анклаве. В условиях войны haqqin.az не может оперативно проверить и подтвердить заявления воюющих сторон.