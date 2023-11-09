«Хезболла» потеряла еще семерых боевиков

Ливанское движение "Хезболла" сообщило о смерти еще семи бойцов, передает The Times of Israel.

В сообщении "Хезболлы" не указывается конкретное место смерти боевиков, за исключением того, что они "пали на пути в Иерусалим".

Представитель "Хезболлы" и сотрудник службы безопасности Ливана сообщили на условиях анонимности, что эти семь бойцов погибли сегодня утром в Сирии.

Последние данные доводят общее количество погибших бойцов "Хезболлы" до 68 с начала войны между Израилем и ХАМАС в прошлом месяце.