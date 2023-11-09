Пашинян рассказал, на каких условиях хочет мириться с Азербайджаном

Армения надеется на подписание мирного договора с Азербайджаном. Как передают армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам премьера, первый принцип заключается в том, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах 29,8 тыс. и 86,6 тыс. кв. км соответственно.

Второй принцип – процессы делимитации и демаркации границ должны проводиться в соответствии с Алма-Атинской декларацией от 1991 года, на основе советских карт 1975 года.

Третий принцип касается разблокировки региональных коммуникаций в рамках суверенитета, юрисдикции и законодательства стран, по которым проходят эти коммуникации.