США и Китай хотят восстановить каналы связи

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин 15 ноября в Сан-Франциско намерены обсудить восстановление каналов связи между вооруженными силами обеих стран, сообщает Financial Times.

Стороны пытаются возобновить усилия по стабилизации отношений на фоне растущей напряженности по таким вопросам, как военная активность Китая вблизи Тайваня и попытки США помешать Китаю получить доступ к новейшим американским технологиям.

По данным американских чиновников, лидеры обсудят ряд вопросов, в частности, перспективу восстановления военных каналов связи, которые Китай закрыл в прошлом году после визита тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

"Президент полон решимости принять необходимые меры для восстановления того, что мы считаем центральной связью между США и Китаем в военной сфере", – сказал один из американских чиновников.

По его словам, Байден выразит Си обеспокоенность "опасной" и "провокационной" военной активностью Китая вокруг Тайваня.

Чиновники отмечают, что саммит не означает изменение в политике США в отношении Китая, но является признанием того, что государства нуждаются в эффективных каналах коммуникации.