Победа России в Украине станет не только трагедией для Киева, но и опасностью для НАТО. Об этом на пресс-конференции в Берлине заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, победа даст "Путину и другим авторитарным лидерам" сигнал о том, что они могут достичь своих целей с помощью военной силы, "нарушая международное право" и "вторгаясь в другие государства". По мнению генсека НАТО, это сделает альянс более уязвимым.

"Я верю, что мы должны продолжать поддержку Украины, чтобы сделать ее сильнее на поле боя и за столом переговоров. Я уверен, что поддержка должна продолжаться, поскольку это в наших интересах. Наша поддержка Украины должна приблизить долгосрочное и справедливое разрешение кризиса", — заявил Столтенберг.