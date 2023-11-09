Генсек НАТО призвал не допустить победы России видео
Победа России в Украине станет не только трагедией для Киева, но и опасностью для НАТО. Об этом на пресс-конференции в Берлине заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По словам Столтенберга, победа даст "Путину и другим авторитарным лидерам" сигнал о том, что они могут достичь своих целей с помощью военной силы, "нарушая международное право" и "вторгаясь в другие государства". По мнению генсека НАТО, это сделает альянс более уязвимым.
"Я верю, что мы должны продолжать поддержку Украины, чтобы сделать ее сильнее на поле боя и за столом переговоров. Я уверен, что поддержка должна продолжаться, поскольку это в наших интересах. Наша поддержка Украины должна приблизить долгосрочное и справедливое разрешение кризиса", — заявил Столтенберг.
Генсек НАТО: Победа России сделает альянс уязвимее pic.twitter.com/p4X1tS5W0j— Bellman13 (@Bellman138) November 10, 2023