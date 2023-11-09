5 млн украинцев оказались в России

Более 5 млн человек с начала военных действий прибыли из Украины на территорию России. Как передает ТАСС, об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по формуле Аррии.

"С момента начала "специальной военной операции" (здесь и далее кавычки наши — ред.) российские регионы приняли более 5 млн добровольно выехавших в нашу страну жителей Украины и "республик Донбасса", из них более 730 тыс. - дети. Подавляющее большинство этих детей прибыли вместе с родителями или другими родственниками. Только 2 тыс. из них - воспитанники детских домов "ДНР" и "ЛНР", которые прибыли вместе с руководителями и воспитателями учреждений", — отметил дипломат.