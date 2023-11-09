Икрам Нур, автор haqqin.az 19:38

С 7 октября нынешнего года, то есть после атаки ХАМАС на Израиль, в результате атак иранских прокси на базы США в Сирии и Ираке пострадали 46 американских военных. Тегеран решил разыграть на Ближнем Востоке «театр одного актера». Нужда заставляет. Пропалестинская «улица» требует от него решительных действий в связи с операцией ЦАХАЛа в секторе Газа, которую еврейское государство проводит неуклонно и методично – а иранские власти опасаются, да что там – панически боятся, что их действия приведут к жесткому военному ответу США.

В этот раз американцы не стали полагаться только на переговоры, уговоры и прочие бесконечные консультации – а взяли и просто вернулись к «дипломатии канонерок», отправив в регион к уже имеющейся там военно-морской ударной группе в составе 26-го экспедиционного соединения морской пехоты две авианосные группы и атомную подводку класса «Огайо», которая вооружена, судя по всему, крылатыми ракетами и может действовать в составе сил специальных операций США. Это даже не шепот на ушко Тегерану от «Большого Сатаны»: «Только попробуйте», а вполне себе отрезвляющий и весьма недвусмысленный окрик: «Руки прочь от израильской операции против ХАМАС». Который иранцы услышали, вполне правильно поняли и от любых планов расширения конфликта отказались. Ну, а как же репутация «защитников угнетенных палестинцев»? К счастью для иранцев, у них в регионе Ближнего Востока есть целый набор, просто карточная колода всевозможных прокси, различных иракских милиций, йеменских хуситов, шиитских бригад и прочего, которых можно не жалеть.

Сгорят они в огне войны – иранцы новых навербуют, а имидж Тегерана, который серьезно пошатнулся после недавнего выступления Насраллы - поскольку каждый в регионе знает: то, что говорит этот почтенный шейх, всегда напрямую согласовано с иранцами, - глядишь, особо и не пострадает. Поскольку Тегеран стал ярым союзником палестинского освободительного движения сравнительно недавно, только после Исламской революции в 1979 году. А его ситуативный союз с ХАМАС и того моложе, ему и тридцати лет нет – и то, если не считать многочисленные перерывы и обострения, вроде массовых репрессий хамасовцев против шиитского меньшинства в Газе или их войны с Башаром Асадом при поддержке и финансировании со стороны Катара. Заинтересованность Тегерана в конфликте Израиля с ХАМАСом очевидна и никем особо не скрывается. Иранцам было бы, во-первых, крайне выгодно, если бы Израиль понес в этом конфликте серьезные потери, которые скажутся на его обороноспособности. Вторая выгода – хоть и не столь очевидна, но не менее, если не более опасна - увеличить популярность военизированного радикализма среди палестинцев Западного берега и Восточного Иерусалима, чтобы исключить возможность решения палестино-израильского конфликта мирным путем, чтобы появилось поколение, которое такой путь исключало бы в принципе. Распространить «фауду» (ивр. פאודה‎, араб. فوضى‎ — хаос, бардак, непредвиденное ухудшение ситуации) на все палестинские территории.