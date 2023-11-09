Испанские социалисты договорились с сепаратистами. Правые недовольны

Благодаря этим соглашениям, социалисты и их союзники обеспечили себе 179 мест в парламенте, набрав необходимый минимум в 176 мест.

Соглашение с баскской партией включает передачу железных дорог региона под управление местных органов и предоставление большей автономии местной полиции. Канарская коалиция договорилась о разработке "повестки дня", подтверждающей особый статус региона и увеличении его финансирования.

Помимо этого, PSOE заключила соглашение с сепаратистской партией "Вместе за Каталонию", предусматривающее амнистию в обмен на поддержку при формировании правительства. Это соглашение направлено на прекращение преследования участников движения за независимость Каталонии, что стало причиной политического кризиса в Испании в 2017 году.

Пакт уже вызвал возмущение правых тем, что он освобождает от ответственности сотни людей, виновных в провальном выступлении Каталонии за независимость шесть лет назад.

После появления новости о возможном соглашении между социалистами и сепаратистами в Мадриде прошли массовые протесты, в которых приняли участие около семи тысяч человек, в том числе члены ультраправой партии Vox. В ходе протестов возникшие столкновения привели к применению силовиками слезоточивого газа.