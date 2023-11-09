Канада ввела санкции против российских СМИ

Канада ввела санкции против девяти физических и шести юридических лиц из России. Об этом говорится в соответствующем документе, размещенном на сайте канадского МИД.

Как отмечается в документе, министр иностранных дел Мелани Жоли объявила, что "Канада вводит новые санкции против девяти физических и шести юридических лиц в рамках положения о специальных экономических мерах по России".

В перечень включены следующие юрлица:

  • газета "Известия";
  • "Парламентская газета";
  • телеканал "РЕН-ТВ";
  • проект Russia Beyond, который финансируется "Российской газетой";
  • Институт государства и права РАН;
  • Некоммерческое партнерство "Центр социально-консервативной политики".

Отмечается, что санкции вводятся в отношении лиц и организаций, которые, по мнению Оттавы, занимаются "дезинформацией и военной пропагандой".