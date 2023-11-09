Канада ввела санкции против российских СМИ

Канада ввела санкции против девяти физических и шести юридических лиц из России. Об этом говорится в соответствующем документе, размещенном на сайте канадского МИД.

Как отмечается в документе, министр иностранных дел Мелани Жоли объявила, что "Канада вводит новые санкции против девяти физических и шести юридических лиц в рамках положения о специальных экономических мерах по России".

В перечень включены следующие юрлица:

газета "Известия";

"Парламентская газета";

телеканал "РЕН-ТВ";

проект Russia Beyond, который финансируется "Российской газетой";

Институт государства и права РАН;

Некоммерческое партнерство "Центр социально-консервативной политики".

Отмечается, что санкции вводятся в отношении лиц и организаций, которые, по мнению Оттавы, занимаются "дезинформацией и военной пропагандой".