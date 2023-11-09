Канада ввела санкции против российских СМИ
Канада ввела санкции против девяти физических и шести юридических лиц из России. Об этом говорится в соответствующем документе, размещенном на сайте канадского МИД.
Как отмечается в документе, министр иностранных дел Мелани Жоли объявила, что "Канада вводит новые санкции против девяти физических и шести юридических лиц в рамках положения о специальных экономических мерах по России".
В перечень включены следующие юрлица:
- газета "Известия";
- "Парламентская газета";
- телеканал "РЕН-ТВ";
- проект Russia Beyond, который финансируется "Российской газетой";
- Институт государства и права РАН;
- Некоммерческое партнерство "Центр социально-консервативной политики".
Отмечается, что санкции вводятся в отношении лиц и организаций, которые, по мнению Оттавы, занимаются "дезинформацией и военной пропагандой".