Сын Кадырова получил должность

Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова, Ахмат, был назначен на должность первого заместителя министра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике. 8 ноября Ахмату исполнилось 18 лет, сообщает Радио "Свобода".

О назначении не сообщалось отдельно, но Рамзан Кадыров упомянул новую должность Ахмата в публикации в своем Telegram-канале, где рассказывал о последних награждениях, включая и своих сыновей.