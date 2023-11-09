Компания Northrop Grumman начала летные испытания новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider, который успешно выполнил свой первый полет. В интернете появились видео, демонстрирующие полет B-21 Raider на небольшой высоте.

Как сообщает Reuters, стратегический бомбардировщик B-21 Raider, выполненный по схеме "летающее крыло", совершил свой дебютный полет в пятницу. Этот шаг является важным этапом в развертывании нового поколения дальних бомбардировщиков-невидимок, оснащенных ядерными боеголовками, отмечает агентство.

Командование ВВС США планирует ввести в строй первые бомбардировщики B-21 Raider в середине 2020-х годов. Согласно доступной информации, предусмотрена закупка не менее ста этих самолетов, которые постепенно заменят устаревшие стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-2 Spirit.