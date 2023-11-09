Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 20:45

После того, как в сентябре Азербайджан восстановил полный суверенитет над Карабахом, выражение «Нагорный Карабах» стало использоваться на международных площадках значительно реже. Что, в целом, закономерно, поскольку Нагорно-Карабахский конфликт, как, собственно, и название мнимой автономии, созданной в начале XX века на части суверенной территории Азербайджана, стали достоянием истории. Не случайно, эксперты и дипломаты, официальные лица и журналисты, упоминая эти территории, применяют термин «Карабахский экономический район Азербайджана», который в последнее врем использует в своих ежедневных сводках о деятельности миротворческого контингента в регионе даже Министерство обороны России.

Тем не менее, представители некоторых западных стран то ли по инерции, то ли сознательно до сих пор продолжают использовать топоним, утративший юридическую силу. Как это, к примеру, сделала накануне на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене Кэтрин Брукер, глава миссии США, посвятившая свое выступление «ситуации в Нагорном Карабахе и его окрестностях». В речи Брукер, опубликованной на сайте постоянного представительства США в ОБСЕ, подчеркнуто, что Вашингтон поддерживает усилия правительства Армении по оказанию помощи «вынужденным лицам, покинувшим свои дома после проведенной Азербайджаном 19 сентября операции». Брукер, не ограничившись тем определением добровольно покинувших Карабах армян, как «вынужденные переселенцы», использовала также выражение «Нагорный Карабах», имея в виду часть Карабахского экономического района Азербайджана. «Напоминая о визите комиссара Совета Европы по правам человека 16-23 октября в Армению и Азербайджан, в том числе, в Нагорный Карабах, мы призываем Азербайджан предоставить беспрепятственный доступ международным наблюдателям, НПО и журналистам в Нагорный Карабах и пострадавшие от конфликта районы, отчасти для того, чтобы помочь установить четкий канал связи, через который перемещенные лица смогут получать информацию и задавать вопросы о потенциальном возвращении тех, кто, возможно, пожелает сделать это на постоянной или временной основе», - отметила американский дипломат. Далее Кэтрин Брукер отметила, что единственный приемлемый путь к достойному и прочному миру на Южном Кавказе – это политический диалог.