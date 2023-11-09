Пашинян встретился с обвинителем Путина

В рамках Парижского форума мира премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом, сообщают армянские СМИ.

Как сообщает Департамент информации и общественных связей аппарата премьер-министра Армении, стороны обсудили вопросы, связанные с международным правосудием и правом, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.

Отметим, что Международный уголовный суд в Гааге, при участии прокурора Карима Хана, 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, обвиняя их в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

В мае МВД России объявило в розыск прокурора. Согласно карточке в базе ведомства, гражданин Великобритании Карим Ахмад Хан разыскивается МВД по статье Уголовного кодекса России.