Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) распространило заявление о случае предполагаемого отравления ребенка соленьями из капусты в Билясуварском районе.

Как сообщили haqqin.az в TƏBİB, сегодня около 13:30 поступил вызов скорой помощи для ребенка, 2015 года рождения, жителя села Тазакенд Билясуварского района. Ребенок скончался до доставки в больницу.

Отмечается, что Т.Мамедли, родившийся в 2015 году, был доставлен в крайне тяжелом состоянии в Центральную районную больницу Билясувара. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его жизнь не удалось. Существует предположение, что ребенок отравился домашними соленьями из капусты.

По данному инциденту ведется расследование.