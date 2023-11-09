Несмотря на неоднократные визиты председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев, подтверждающие неизменную поддержку со стороны Евросоюза, ситуация в стране остаётся трудной, а прогресс на фронте — незначительным.

Украина оказалась в сложной ситуации после того, как внимание мировой общественности было переключено на конфликт в Израиле, сообщает Der Spiegel.

Президент Украины Владимир Зеленский активно использовал средства массовой информации для обеспечения поддержки Запада, что привело к предоставлению Украине значительной военной помощи, включая тяжелую артиллерию и современные системы обороны. Однако существует риск сокращения американской поддержки, что может негативно сказаться на украинской армии, уже страдающей от нехватки вооружений.

Германия, будучи одним из ключевых сторонников Украины, признает свою неспособность полностью компенсировать возможный недостаток американской помощи. Европейский союз, готовый оказать значительную финансовую и военную помощь, не может заменить роль США в этом вопросе.

Внутриполитическая ситуация в США, особенно позиция Республиканской партии касательно финансирования, усложняет перспективы дальнейшей поддержки Украины. Усилия Германии по увеличению бюджета помощи свидетельствуют о проблемах, связанных с сохранением поддержки, на которую влияет политический и экономический климат в Европе и США.

Процесс вступления Украины в ЕС характеризуется значительным разрывом между обещаниями поддержки и реальными сложностями интеграции. Требование строгого соответствия критериям ЕС и внутренние разногласия в блоке, а также риск политических манипуляций со стороны стран-членов, например, Венгрии, делают этот процесс особенно трудоемким.