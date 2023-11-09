Конфликт вокруг земельного участка, принадлежащего Армянскому патриархату в Иерусалиме, вызвал негативную реакцию в Армении: израильских поселенцев обвинили в попытке силой выжить отсюда законных хозяев. После инцидента, произошедшего 5 ноября, в армянской прессе распространяются обвинения в адрес израильтян, способные вызвать или усилить антисемитские настроения, пишет израильское издание "Детали".

Спор идет о так называемом "Коровьем пастбище" — части Армянского квартала израильской столицы. В июле 2021 года его территория была сдана Патриархатом в аренду на 99 лет компании Xana Gardens Ltd. Предположительно, инвесторы хотели возвести тут отель. Однако сделка вызвала возмущение в Иордании и ПА, которые сочли это «попыткой захвата» земель "еврейскими колонизаторами".

Спор неоднократно возвращался на повестку дня – речь идет о примерно 25% всей территории квартала. До этого митинг против сделки проводился в Старом городе в мае 2023 года.

5 ноября на территорию "Коровьего пастбища" прибыли руководители компании Xana Gardens Ltd в сопровождении еврейских поселенцев. Неясно, кем были молодые люди и по какой причине они сопровождали представителей арендатора. Возможно, фирма хотела забрать под свой контроль участок, принадлежащий им по договору. Но собравшиеся на месте представители местной армянской общины вынудили визитеров уйти, а Патриархат направил в Xana Gardens Ltd официальное письмо, в котором заявил о расторжении сделки от 2021 года "по причине ее незаконности".

Следует отметить, что сам факт отправки письма еще не означает аннулирования договора аренды, под которым стоит подпись бывшего патриарха Манукяна. Однако в СМИ Армении и армянской диаспоры, а также в соцсетях этот "спор хозяйствующих субьектов" уже вызвал волну нападок на Израиль и "теорий заговора".

В публикациях со ссылкой на Патриархат и некое движение Save the Armenian Quarter утверждается, что члены общины собрались там, чтобы предотвратить снос внутренних стен на участке. А конгрессвумен Рашида Тлаиб, известная своей антиизраильской позицией, встретилась после инцидента с Католикосом Арамом Первым и обсудила с ним "борьбу против попыток выжить армян, что похоже на происходящее с палестинцами", о чем сообщила в своем Instagram.

Ранее государственные органы в Израиле отмечали рост антисемитизма в Армении.