США и Индия заключили ряд оборонных соглашений

В Нью-Дели прошла встреча между госсекретарем США Энтони Блинкеном, министром обороны Ллойдом Остином, министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром и министром обороны Раджнатом Сингхом. Эта встреча являлась частью ежегодного "диалога 2+2", посвященного Индо-Тихоокеанскому региону, сообщает "Голос Америки".

На переговорах обсуждался прогресс в ключевых оборонных сделках и планы расширения партнерства в ответ на геополитические вызовы. В частности, сделка между General Electric и Hindustan Aeronautics по производству двигателей для индийских истребителей шла по плану, а покупка Индией вооруженных беспилотников от General Atomics ожидала одобрения правительства США.

Обсуждалось также совместное производство в Индии боевых бронемашин Stryker от General Dynamic Land Systems. Министр обороны США Остин подчеркнул важность обмена мнениями и совместных целей двух крупнейших демократий мира перед глобальными вызовами. Указывалось на интеграцию промышленных баз, укрепление оперативной совместимости и обмен передовыми технологиями.

За последние два десятилетия отношения между Индией и США укрепились, хотя Индия, к досаде Запада, продолжает поддерживать отношения с Россией. Индия осудила нападение ХАМАС на Израиль, при этом подтвердив свою позицию в отношении Палестины.

В совместном заявлении, опубликованном по итогам американо-индийских переговоров, призывалось к освобождению заложников в Газе, поддержке гуманитарных пауз и продолжению дипломатической координации для предотвращения конфликта, сохранения стабильности на Ближнем Востоке и достижения мирного решения.