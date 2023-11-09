Главком ВСУ рассказал о потерях России под Авдеевкой

В течение месяца активного штурма Авдеевки в Донецкой области российские силы потеряли около десяти тысяч военнослужащих. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в своем Telegram-канале.

"Уже месяц, как враг начал активно штурмовать Авдеевку. Этот месяц был полон ожесточенных боев, выдержки и побед наших защитников, которые продолжают героически держать оборону", — заявил он.

Залужный уточнил, что за это время украинские военные уничтожили более 100 российских танков, 250 единиц другой бронетехники, около 50 артиллерийских систем и семь самолетов Су-25.

"Общие потери противника в живой силе оцениваются в около десяти тысяч человек. Благодарим бригады, наши подразделения: пехоту, артиллеристов, танкистов, разведчиков, операторов БПЛА, медиков. Каждого защитника и каждую защитницу, стоящих на защите Авдеевки", — подчеркнул главнокомандующий ВСУ Залужный.

В условиях войны haqqin.az не может оперативно проверить и подтвердить заявления воюющих сторон.