Государство не заслужило, но народ заслужил главная тема

Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az

Итак, завершился тяжелейший шестнадцатимесячный политический марафон, в ходе которого Украине и Молдове предоставили статус кандидатов в ЕС, а Грузии за плохое поведение власти – отказали.

Эти шестнадцать месяцев, стоившие политизированной грузинской общественности немало издерганных нервов и седых волос, довели поляризацию и конфликт между действующей властью и оппозицией до состояния полнейшего абсурда, когда и те, и другие месяцами занимались исключительно подбором и озвучанием наиболее оскорбительных эпитетов.

За 30 лет Грузия прошла путь от консервативно-бандитского бантустана до страны, занимающей в рейтинге соблюдения прав женщин 39-е место в мире, а по бизнес-климату Грузия ни разу не опускалась в списке из двухсот стран ниже 25-го места

Пиком этой эпопеи стали мартовские события 2023 года, когда на улицы Тбилиси в защиту европейского выбора Грузии вышли десятки тысяч человек, а массовые протесты переросли в форменное побоище между молодежными активистами и полицией. Можно без преувеличений утверждать, что народ Грузии миновал те страшные дни, балансируя фактически на лезвии бритвы…

Потом были месяцы разнузданной антизападной пропаганды, когда депутаты парламента, члены правительства и даже премьер-министр соревновались в том, кто побольнее лягнет Европу и США или ляпнет про них что-то максимальное непотребное. Доходило до совершенно немыслимых «перлов», вроде тирады тбилисского мэра Кахи Каладзе, который публично высказался о главе МИД Германии Анналене Бербок: «Эта женщина вообще ни в чем не разбирается!..».

Правящая партия устроила настоящую травлю послу США в Грузии Келли Дегнан, а также последними словами ругала крупных чиновников парламента ЕС, обвиняя их в «принятии решений на основании сплетен».

О чем говорить, если Кахи Каладзе публично оскорблял главу МИД Германии?!

Параллельно на свет божий повылазили новые друзья власти – пророссийски ориентированные политики, утверждавшие, что «Грузия нужна Европе больше, чем Европа - Грузии», разномастные эксперты, священнослужители, уже не скрывавшие, что страной, на которую они молятся, является вовсе не Грузия, а Россия…

Короче, весь политический балласт, все, кого мама прокляла, выстроились в один ряд защитников «Грузинской мечты» и, соответственно, врагов «Гейропы».

В результате, в Грузии, где большинство населения твердо придерживается проевропейской ориентации, развернулась широкая контрпропагандистская кампания в духе «загнивающего капитализма». В мейнстриме Грузии, привыкшей к современному, свободному образу жизни, вдруг оказались отпетые черносотенцы и конченое деревенское быдло, готовые убивать парней из-за длинных волос и девушек - за татуировки.

И весь этот пропагандистский шабаш, вся эта мобилизация генетического балласта, брошенного на защиту власти «Грузинской мечты», преследовали единственную цель – оправдаться, если что-то пойдет не так, в духе «Мы хорошие – это они нас не оценили». Другими словами, «Мечта» не просто ругала Запад, она готовила идеологическую почву для своих сторонников, чтобы объяснить им, почему все пошло не так, как они планировали.

В мейнстриме Грузии, привыкшей к современному, свободному образу жизни, вдруг оказались отпетые черносотенцы и конченое деревенское быдло, готовые убивать парней из-за длинных волос и девушек - за татуировки

Но, по счастью, природа сжалилась над Грузией, решив, что с нее хватит уже пережитых стрессов.

Вопреки прогнозам, 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала 27 странам-членам ЕС предоставить Грузии статус страны-кандидата в Евросоюз.

Это не окончательное решение, точку поставят в декабре, когда последует официальное решение. Но, по сути, это формальность. Согласие дано, и теперь, чтобы после положительной рекомендации получить отказ, власти Грузии должны сделать нечто совершенно непотребное.

Впрочем, учитывая, что за прошедшие шестнадцать месяцев «Грузинская мечта» выносила на обсуждения репрессивные законы, воевала с президентом, избивала оппозиционеров, словом, делала все, чтобы Брюссель отказался видеть в Грузии потенциального члена Евросоюза, это не так уж и нереально.

Тем более, если учесть, что власти Грузии не выполнили 9 из 12 условий, выдвинутых ЕС в качестве домашнего задания, а также приняли ряд законов, полностью противоречивших рекомендациям Евросоюза.

Короче, с какой стороны ни глянь, Грузия под руководством партии «мечтателей» явно не заслужила статус кандидата в члены ЕС. Но поскольку речь идет о политическом вопросе, то и решение Брюсселя было сугубо политическим.

Власти Грузии не выполнили 9 из 12 условий, выдвинутых ЕС в качестве домашнего задания, а также приняли ряд законов, полностью противоречивших рекомендациям Евросоюза

Впрочем, то, что однозначно не заслужила партия «Грузинская мечта», по всем законам справедливости заслужил грузинский народ. Ибо мало какой стране в мире всего за тридцать лет удавалось добиться столь ощутимой социально-психологической трансформации, как Грузии.

Тридцать пять лет назад, на излете изжившего себя «совка», грузины представляли собой абсолютно черносотенную, ксенофобскую и высокомерную нацию, не умевшую ничего, кроме как пить, жрать и воровать. Всего 30 лет назад мужчины на улицах грузинских городов приветствовали друг друга словами: «Жизнь ворам!», а разведенных женщин считали шлюхами.

За 30 лет Грузия прошла путь от консервативно-бандитского бантустана до страны, занимающей в рейтинге соблюдения прав женщин 39-е место в мире, а по бизнес-климату Грузия ни разу не опускалась в списке из двухсот стран ниже 25-го места.

Тридцать лет назад Грузия была страной сплошных табу - так нельзя, то не надо, это неприлично... А сегодня это страна, в которой любой трансгендер, не маскируясь, согласится рассказать о своей жизни по ТВ и после этого, представьте, живым и здоровым вернется домой.

Несколько лет назад пало последнее табу - церковь, критиковать которую всего лет десять назад считалось неслыханной дерзостью. А сейчас молодежь выходит на акции протеста с огромным плакатом «Патриархия смердит!».

Следует понять, что все это произошло не за последние два-три года, и этих пунктов не было среди рекомендаций ЕС. Но европейские лидеры учли и это, посчитав, что нельзя бросать страну, которая ради европейских ценностей столько прошла и преодолела, - на полпути не бросают.

Помимо признания прошлых заслуг, статус кандидата в ЕС – это еще и помеха для властей Грузии, которым отныне, пусть даже на 5 процентов, но будет сложнее принимать вредоносные решения

Конечно, мы не с Луны свалились, и прекрасно понимаем: получение статуса кандидата – это всего лишь первый шаг, аванс, который надо отработать. Ведь срок пребывания кандидата в члены ЕС по времени не ограничен.

Мы также полностью отдаем себе отчет в том, какая партия правит Грузией, и понимаем: «мечтатели» не сделают ничего, что может поставить под угрозу незыблемость их власти. И если встанет вопрос – либо они, либо ЕС, то выбор «Грузинской мечты» очевиден.

Словом, понадобится еще немало усилий, чтоб дойти до следующего этапа – переговоров о членстве, которые тоже могут продолжаться бесконечно. Но в любом случае решение 8 ноября для Грузии – это несомненный шаг вперед. Не говоря уже о том, что, помимо признания прошлых заслуг, статус кандидата в ЕС – это еще и помеха для властей Грузии, которым отныне, пусть даже на 5 процентов, но будет сложнее принимать вредоносные решения.

В общем, покой нам только снится, а все самое сложное – еще впереди.