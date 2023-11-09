Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 22:27

Итак, завершился тяжелейший шестнадцатимесячный политический марафон, в ходе которого Украине и Молдове предоставили статус кандидатов в ЕС, а Грузии за плохое поведение власти – отказали. Эти шестнадцать месяцев, стоившие политизированной грузинской общественности немало издерганных нервов и седых волос, довели поляризацию и конфликт между действующей властью и оппозицией до состояния полнейшего абсурда, когда и те, и другие месяцами занимались исключительно подбором и озвучанием наиболее оскорбительных эпитетов.

Пиком этой эпопеи стали мартовские события 2023 года, когда на улицы Тбилиси в защиту европейского выбора Грузии вышли десятки тысяч человек, а массовые протесты переросли в форменное побоище между молодежными активистами и полицией. Можно без преувеличений утверждать, что народ Грузии миновал те страшные дни, балансируя фактически на лезвии бритвы… Потом были месяцы разнузданной антизападной пропаганды, когда депутаты парламента, члены правительства и даже премьер-министр соревновались в том, кто побольнее лягнет Европу и США или ляпнет про них что-то максимальное непотребное. Доходило до совершенно немыслимых «перлов», вроде тирады тбилисского мэра Кахи Каладзе, который публично высказался о главе МИД Германии Анналене Бербок: «Эта женщина вообще ни в чем не разбирается!..». Правящая партия устроила настоящую травлю послу США в Грузии Келли Дегнан, а также последними словами ругала крупных чиновников парламента ЕС, обвиняя их в «принятии решений на основании сплетен».

Параллельно на свет божий повылазили новые друзья власти – пророссийски ориентированные политики, утверждавшие, что «Грузия нужна Европе больше, чем Европа - Грузии», разномастные эксперты, священнослужители, уже не скрывавшие, что страной, на которую они молятся, является вовсе не Грузия, а Россия… Короче, весь политический балласт, все, кого мама прокляла, выстроились в один ряд защитников «Грузинской мечты» и, соответственно, врагов «Гейропы». В результате, в Грузии, где большинство населения твердо придерживается проевропейской ориентации, развернулась широкая контрпропагандистская кампания в духе «загнивающего капитализма». В мейнстриме Грузии, привыкшей к современному, свободному образу жизни, вдруг оказались отпетые черносотенцы и конченое деревенское быдло, готовые убивать парней из-за длинных волос и девушек - за татуировки. И весь этот пропагандистский шабаш, вся эта мобилизация генетического балласта, брошенного на защиту власти «Грузинской мечты», преследовали единственную цель – оправдаться, если что-то пойдет не так, в духе «Мы хорошие – это они нас не оценили». Другими словами, «Мечта» не просто ругала Запад, она готовила идеологическую почву для своих сторонников, чтобы объяснить им, почему все пошло не так, как они планировали.

Но, по счастью, природа сжалилась над Грузией, решив, что с нее хватит уже пережитых стрессов. Вопреки прогнозам, 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала 27 странам-членам ЕС предоставить Грузии статус страны-кандидата в Евросоюз. Это не окончательное решение, точку поставят в декабре, когда последует официальное решение. Но, по сути, это формальность. Согласие дано, и теперь, чтобы после положительной рекомендации получить отказ, власти Грузии должны сделать нечто совершенно непотребное. Впрочем, учитывая, что за прошедшие шестнадцать месяцев «Грузинская мечта» выносила на обсуждения репрессивные законы, воевала с президентом, избивала оппозиционеров, словом, делала все, чтобы Брюссель отказался видеть в Грузии потенциального члена Евросоюза, это не так уж и нереально. Тем более, если учесть, что власти Грузии не выполнили 9 из 12 условий, выдвинутых ЕС в качестве домашнего задания, а также приняли ряд законов, полностью противоречивших рекомендациям Евросоюза. Короче, с какой стороны ни глянь, Грузия под руководством партии «мечтателей» явно не заслужила статус кандидата в члены ЕС. Но поскольку речь идет о политическом вопросе, то и решение Брюсселя было сугубо политическим.

Впрочем, то, что однозначно не заслужила партия «Грузинская мечта», по всем законам справедливости заслужил грузинский народ. Ибо мало какой стране в мире всего за тридцать лет удавалось добиться столь ощутимой социально-психологической трансформации, как Грузии. Тридцать пять лет назад, на излете изжившего себя «совка», грузины представляли собой абсолютно черносотенную, ксенофобскую и высокомерную нацию, не умевшую ничего, кроме как пить, жрать и воровать. Всего 30 лет назад мужчины на улицах грузинских городов приветствовали друг друга словами: «Жизнь ворам!», а разведенных женщин считали шлюхами. За 30 лет Грузия прошла путь от консервативно-бандитского бантустана до страны, занимающей в рейтинге соблюдения прав женщин 39-е место в мире, а по бизнес-климату Грузия ни разу не опускалась в списке из двухсот стран ниже 25-го места. Тридцать лет назад Грузия была страной сплошных табу - так нельзя, то не надо, это неприлично... А сегодня это страна, в которой любой трансгендер, не маскируясь, согласится рассказать о своей жизни по ТВ и после этого, представьте, живым и здоровым вернется домой. Несколько лет назад пало последнее табу - церковь, критиковать которую всего лет десять назад считалось неслыханной дерзостью. А сейчас молодежь выходит на акции протеста с огромным плакатом «Патриархия смердит!». Следует понять, что все это произошло не за последние два-три года, и этих пунктов не было среди рекомендаций ЕС. Но европейские лидеры учли и это, посчитав, что нельзя бросать страну, которая ради европейских ценностей столько прошла и преодолела, - на полпути не бросают.