Баку отреагировал на заявления Пашиняна в Париже

Министерство иностранных дел Азербайджана отреагировало на заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанные на 6-м Парижском форуме мира.

"Армения, которая в течение почти 30 лет проводила агрессивную политику, нарушая фундаментальные права почти миллиона азербайджанцев и совершая беспрецедентные геноцид и массовые убийства азербайджанцев, включая детей, женщин и стариков, не имеет никакого морального права обвинять Азербайджан в "этнической чистке", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

МИД Азербайджана подчеркнул, что обвинения в "принудительном изгнании" армянских жителей противоречат отчетам и заявлениям представителей ООН. Также было указано на то, что армянская сторона отклонила предложение общины Западного Азербайджана о диалоге, что продемонстрировало отсутствие у Еревана интереса к миру и стабильности в регионе.

МИД призвал Армению отказаться от "агрессивной лживой риторики" и использовать возможности для превращения Южного Кавказа в регион мира и сотрудничества, напомнив о своем предложении о мире на основе пяти базовых принципов.

В заключение МИД выразил надежду на адекватный ответ Армении на призывы Азербайджана к нормализации отношений и подписанию мирного договора.