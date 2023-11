Более 100 погибших сотрудников ООН в Газе

Как минимум 101 сотрудник ООН погиб в Газе с 7 октября. Об этом говорится на странице Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в соцсети Х.

БАПОР сообщило, что оно "потрясено" смертью более 100 своих коллег.

"Матери, отцы, учителя, медсестры, врачи, охранники, логисты, административный персонал - все они находились на службе своему сообществу, — говорится в сообщении БАПОР. - Мы чтим их память и их службу".

We are devastated that 101 @UNRWA colleagues have been confirmed killed in📍#Gaza since the start of the war.



Mothers, fathers, teachers, nurses, doctors, guards, logisticians, support staff, all at the service of their community.



We honour their memory and their service. pic.twitter.com/qJjHeTWa4x