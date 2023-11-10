Протесты против продажи оружия Израилю в Великобритании и США

Десятки пропалестинских демонстрантов заблокировали входы на объекты поставщиков военной продукции в Великобритании и Соединенных Штатах в пятницу, выдвигая требование о прекращении продажи оружия Израилю , передает Al Jazeera.

Профсоюзные активисты присоединились к акциям протеста, держа плакаты и палестинские флаги, у завода BAE Systems на юго-востоке Англии, нацеленные на крупнейшего военного поставщика Великобритании.

На одном из плакатов на демонстрации на территории BAE в Рочестере (Кент), где компания тестирует и собирает электронное оборудование для военной авиации и систем наблюдения, было написано: "Прекратите вооружать Израиль". Другой транспарант гласил: "Эта компания поддерживает геноцид".