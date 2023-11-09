Сборная Азербайджана по тамблингу впервые в своей истории завоевала золотые медали чемпионата мира в командном первенстве.

На чемпионате мира по прыжкам на батуте и тамблингу в английском Бирмингеме коллектив в составе Михаила Малкина, Тофика Алиева, Адиля Гаджизаде и Эльнура Мамедова набрал 13 очков и опередил в финале такие сборные, как Великобритания, Дания, США и Португалия.

В прыжках на батуте, который, в отличие от тамблинга, является олимпийской дисциплиной, у нас также есть успехи. Сельджан Махсудова стала первой азербайджанкой, которой удалось пробиться во второй квалификационный раунд.