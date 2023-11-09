Хиллари Клинтон рассказала, почему выступает против перемирия в Газе

"Помните, 6 октября было объявлено прекращение огня, которое ХАМАС нарушил своим варварским нападением на мирных граждан, - сказала она в программе The View на канале ABC. - Было прекращение огня. Оно было сорвано, потому что ХАМАС решил его нарушить".

Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон объяснила причины, по которым она не призывает к прекращению огня в секторе Газа.

"ХАМАС последовательно нарушал перемирие на протяжении многих лет, — заявила она, добавив, — Израиль имеет право на самооборону, как и Украина".

Вместе с тем Клинтон отметила, что "Израиль должен придерживаться правил войны и делать все возможное для предотвращения и сокращения числа жертв среди мирного населения".

Клинтон пояснила, что была в Газе и понимает ситуацию там и использование боевиками ХАМАС мирных жителей "как инструмента войны".

"Я думаю, что мы сейчас движемся к позиции, где гуманитарные паузы находятся на повестке дня, как и должно быть", — подчеркнула Клинтон.

"Мы должны помнить, что в Газе находятся в заложниках более 240 невинных людей, не только израильтяне, — говорит бывший госсекретарь. — Это проблема с заложниками международного масштаба".

"Я считаю важным... попытаться, наконец, избавиться от ХАМАС и обеспечить руководство, которое будет работать над решением на основе двух государств, что должно быть итогом, на который мы все надеемся и молимся", - подчеркнула Клинтон.