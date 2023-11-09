Взрывы в Одессе

Вечером в пятницу в Одессе раздались звуки взрывов, в области была объявлена воздушная тревога, сообщает BBC.

Глава областной военной администрации Олег Кипер позже сообщил в своем Telegram-канале, что есть «два попадания» в Одесском районе.

«Пока известно о трех пострадавших. 96-летнюю женщину извлекли из-под завалов в дачном кооперативе. Она госпитализирована, — написал Кипер. - Также двое пожилых (72 и 73 лет) получили легкие травмы, им оказана помощь на месте».

Силы обороны юга Украины сейчас сообщают, что дроны-камикадзе из акватории Черного моря летят в направлении Одесской области (города Черноморска).

Telegram-канал «Одеса. Офіційно» публикует фото последствий попадания (предположительно, авиационной ракеты) по дачному кооперативу.