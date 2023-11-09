Саудовский кронпринц прервал молчание по Газе

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман осудил действия Израиля в Газе перед предстоящими саммитами Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде, передает The National.

"Мы осуждаем военную агрессию, происходящую в секторе Газа, нападения на гражданское население и продолжающиеся нарушения международного гуманитарного права со стороны израильских оккупационных сил", — заявил наследный принц Мухаммед бин Салман. Это его первый публичный комментарий, посвященный войне между Израилем и ХАМАС.

"Мы подчеркиваем необходимость прекращения этой войны, принудительного перемещения и создания условий для восстановления стабильности и достижения мира", — подчеркнул кронпринц.

Ранее саудовские официальные лица неоднократно критиковал атаки Израиля в Газе, но до этого момента кронпринц не делал публичных комментариев по этому поводу.

Его заявления были сделаны накануне двух саммитов, посвященных конфликту в Газе, которые пройдут в Саудовской Аравии.