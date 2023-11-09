Зеленский принял верительные грамоты посла Турции

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу принял верительные грамоты от новоназначенного посла Турции в Киеве Мустафы Левента , передают украинские СМИ.

Церемония принятия верительных грамот традиционно состоялась на территории Национального заповедника "София Киевская" в Киеве.

В разговоре с послом Турции Зеленский обсудил участие Анкары в "формуле мира", работу по экспорту зерна из Украины и "приоритетные направления украинско-турецкого взаимодействия в сфере безопасности".