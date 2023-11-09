Израиль понизил число погибших в ходе нападения ХАМАС

Израиль понизил оценку числа убитых в ходе нападения ХАМАС на юг страны 7 октября до 1200, передает Reuters.

Правительство Израиля пересмотрело оценку числа израильтян, убитых в ходе набега ХАМАС 7 октября. До сих пор Израиль говорил о примерно 1400 погибших, теперь же считает, что их было около 1200.

«Официальное число жертв массового убийства 7 октября — около 1200 человек», — цитирует агентство Reuters заявление пресс-службы правительства Израиля.

Пресс-служба уточняет, что переоценка была проведена в четверг.