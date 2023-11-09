Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 01:20

Триумфальный парад Победы в Ханкенди поставил окончательную точку в Карабахском конфликте, начавшемся 13 февраля 1988 года на площади в тогдашнем Степанакерте с массового митинга под лозунгами «Миацума». Конфликт продолжался 35 лет 8 месяцев и 26 дней. Кровавый счет с обеих сторон, как итог 13.052 дней армяно-азербайджанского конфликта, включал в себя десятки тысячи погибших, сотни тысяч раненных и искалеченных, миллионы беженцев, а также разрушенные города и села, гигантские средства, потраченные на оружие и смертоубийства, и межэтническую неприязнь, на которой воспитаны несколько поколений.

Первая стадия конфликта завершилась именно так, как мечтали толпы сепаратистов, собравшиеся 13 февраля 1988 года на площади в Степанакерте - армяне Карабаха воссоединились со своими братьями в Армении. Все последующие тридцать пять лет взгляды на мир армян и азербайджанцев фокусировались через призму единственного вопроса – кому принадлежит Карабах? Чей он?! В итоге, мировое сообщество так и не признало территориальные претензии мирового армянства, а сам армянский народ крайне тяжело приходит в себя от синдрома «народного величия». Тут уместно вспомнить годы топтаний на месте, времена международных организаций всех форматов и, конечно же, пресловутую Минскую группу ОБСЕ, сопредседатели которой имитируя на протяжение тридцати лет решение армяно-азербайджанского конфликта, на деле занимались, по сути, дипломатической имитацией, дегустируя в Ереване армянский коньячок, и запивая им в Баку каспийский балычок…

На протяжение многих лет все, от президента Азербайджана до блогеров, от дипломатов до деятелей культуры предупреждали Армению, что, если «дипломатический туризм» не возымеет действия, оккупированные азербайджанские земли будут возвращены силой, поскольку в войне один на один Армения исторически обречена. Увы, уверовавшая в непоколебимость петровской мощи имперской Руси армянская элита в Ереване все эти доводы встречала лишь издевательскими усмешками. «Ну, попробуйте, если сможете!» - высокомерно цедили высокопоставленные армянские военные и дипломаты. О том, как «попробовал» Азербайджан в 2020 году, сегодня знает весь мир. Тот самый мир, который в 2023 году наблюдал за парадом Победы армии Азербайджана в освобожденном Ханкенди.

Комментируя этот парад, известный российский политолог Сергей Веревкин отметил в беседе с корреспондентом haqqin.az геополитическое значение блестящей победы Баку в армяно-азербайджанском конфликте. По словам российского политолога, парад в Ханкенди, городе, десятилетиями носившем имя армянского большевика-террориста, показал всему миру и, в первую очередь, странам постсоветского пространства, что Азербайджан победил армянскую экспансию и восстановил свою территориальную целостность. «После развала СССР, восстановление Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом стало безусловным прецедентом, который будет мотивировать Грузию и Молдову на возвращение суверенных территорий, которые были отторгнуты у них на волне сепаратизма времен советской перестройки, - подчеркнул Сергей Веревкин. - На мой взгляд, Азербайджану удалась победить в союзе с братской для азербайджанского народа Турцией.

Анкара сегодня помогает укрепить суверенитет не только государствам Южного Кавказа, но и странам Центральной Азии. Организация Тюркских Государств (ОТГ), как союз равноправных государств, представляет собой путь выхода из-под колониального гнета России. Процесс интеграции в рамках ОТГ идет довольно давно и его невозможно остановить. В результате, Россия по вполне объективным причинам уходит из регионов Южного Кавказа и Центральной Азии, где сегодня создается новый взаимовыгодный союз тюркских государств. Это - шанс для достижения независимости и другим, не тюркоязычным странам, для которых возможность присоединиться к ОТГ - реальный шанс выбраться из колониальной ямы и стать равноправным членом экономического союза. В первую очередь, я имею в виду Грузию, которая органически вписывается в экономическое пространство Организации тюркских государств». По словам российского политолога, вопрос восстановления независимости и территориальной целостности Молдовы и Грузии в определенной мере зависит от исхода войны в Украине. Веревкин убежден, что, в случае тотального поражения в войне с Украиной, Кремль утратит способность и дальше удерживать под своим управлением ряд постсоветских стран. «Что же касается Армении, то одна из главных задач правительства в Ереване — это вывод российской военной базы в Гюмри, которая с самого начала дислокации была лишена какого-либо практического смысла, демонстрируя лишь эффект присутствия, - считает Веревкин. - Никакой другой роли, кроме как удержание Армении в орбите своего влияния, военная база в Гюмри не играет».

По мнению эксперта, у Еревана есть оптимальная возможность стать самодостаточной страной, и этот путь пролегает через заключение мира с Азербайджаном и подключение Еревана к экономически выгодному проекту ОТГ, простирающемуся от Европы до Азии. «Тут Пашиняну даже не нужно придумывать какие-то сложные схемы, - говорит Веревкин. – Достаточно лишь просто проявить политическую мудрость и открыть Зангезурский коридор, что привлечет в Армению столь необходимые ей инвестиции, оживит экономику страны, выведет её из логистической изоляции и сделает Армению одной из логистических звеньев, связывающих Европу и Восток. Хочется верить, что у власти в Ереване достаточно здоровых, прагматически мыслящих сил, способных переступить через обиды прошлого и восстановить нормальные отношения с Азербайджаном и Турцией». Что же касается России, то, по оценке Веревкина, ее руководители стремятся вернуть страну из ее нынешнего состояния в имперское прошлое. «С точки зрения социальной динамики, Российская Федерация по целому ряду причин обречена на распад, подобно Российской империи и СССР, - считает политолог. - Современная Россия — это созданная на руинах Советского Союза недоимперия, безуспешно пытающаяся вернуть свою колониальную систему. Для Российского государства в его нынешнем состоянии – это путь к самоубийству. Управляющий контур РФ десятилетиями действовал в единственном направлении – восстановить колониальную систему и всеми силами удержать в своей орбите бывшие советские колонии. Напомню, что именно эта колониальная политика и привела в итоге к развалу СССР. Но даже если абстрагироваться и представить, что Кремлю, несмотря ни на что, удастся в какой-то форме восстановить Советский Союз, этим дело все равно не закончится. Как известно, существование любой империи возможно лишь в состоянии перманентного расширения. А это значит, что вначале возникнет желание вернуть страны Балтии, потом восстановить контроль над бывшими социалистическими сателлитами в Восточной Европе, затем реанимировать когорту былых друзей из таких стран-изгоев, как Никарагуа, Ангола, Северная Корея, ну, и так далее, вплоть до очередного развала СССР».

По мнению политолога, трансформация России в нечто демократическое абсолютно невозможна, поскольку российское общество хронически страдает великодержавием, имперскими комплексами и перманентным стремлением порабощать другие народы. «Какими бы чертами истинного демократа ни облагораживали сегодня личность «архитектора перестройки» Михаила Горбачева, все действия бывшего президента СССР были направлены на сохранение колониальной империи в ее коммунистическом формате, - констатирует Сергей Веревкин. - Что в конце концов привело к стремительному распаду страны, которой он руководил. Примерно, то же самое происходит сегодня и в действиях правящего контура России, стремящегося любыми путями реставрировать колониальную систему». Комментируя слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, заявившего, что «Молдавия взяла курс на отказ от суверенитета и рискует превратиться в новую жертву политики западных стран», Веревкин сказал: