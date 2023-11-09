Неожиданный выпад Макрона в адрес Израиля

Израиль должен прекратить убивать малышей и женщин в Газе. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу BBC.

«Де факто — сегодня бомбят гражданских — де факто. Эти малыши, эти женщины, эти старики оказались под бомбежками и гибнут. Этому нет причин и нет законных оправданий. Поэтому мы призываем Израиль остановиться», — сказал Макрон в интервью в Елисейском дворце после международной конференции на тему войны в Газе и гуманитарной помощи.

На вопрос, нарушает ли Израиль международное право, Макрон ответил, что не его дело судить об этом.

Макрон признает право Израиля на самооборону, но при этом считает, что прекращение огня будет выгодно, в том числе и самим израильтянам.

«Поэтому мы призываем их остановить эти бомбежки», — сказал президент Франции.