В молельной комнате подмосковного Дзержинска произошел инцидент, вызвавший суету среди прихожан: 45-летний мужчина по имени Алексей ворвался в помещение с бутафорной гранатой в руках во время совершения намаза верующими, передает "База".

Он стал угрожать взрывом, что вызвало панику среди некоторых присутствующих. Однако позже выяснилось, что граната была муляжом.

После задержания полицией Алексей признался, что взял муляж гранаты в соседнем барбершопе. Причины своих действий он объяснить не смог, предполагается, что это могло быть связано с употреблением алкоголя.