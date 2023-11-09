Александр Караваев, Ильгар Гусейнов 01:48

В Ташкенте завершился саммит Economic Cooperation Organization (ECO) - Организации экономического сотрудничества. Речь идет о региональной интеграционной структуре ещё времен «холодной войны», актуализированной в результате серии инициатив постсоветских государств Центральной Азии. Баку, который будет принимать следующий саммит ЕСО, намерен предложить свою повестку развития, сформированную с учётом интересов государств Каспийского сообщества.

Птица «Феникс» из времен Первой Холодной Войны Есть любопытные примеры поразительной живучести международных структур, организованных как для проведения конгрессов и форумов, так и выполняющих функции платформ для разного рода межведомственных координаций. Возникнув в "позапрошлую" геополитическую эпоху, некоторые из этих структур функционируют до сих пор. Одно из них является Economic Cooperation Organization (ECO), сформированный в 70-е годы ХХ века, как этап трансформации ещё более ранней идеи региональной организации развития трёх стран - Ирана, Турции и Пакистана. В данном случае, сама идея этой структуры возникла ещё до исламской революции в Иране, затем ее формирование происходило в 80-е годы при поддержке нового исламского правительства ИРИ, а реальную динамику она получила уже после распада СССР, когда к ней присоединились бывшие советские республики.

Словом, такой вот формат "на вырост". Ну, а в 2020-х годах управление данной структурой взяли под реализацию собственных задач тюркские государства Центральной Азии и вот теперь - Азербайджан. "Зангезурский коридор", как азербайджано-иранский проект Наверное, только Тегеран помнит какие первоначальные задачи стояли перед ЕСО, и какие вызовы существовали в далекие 1980-е годы ХХ века - ирано-иракская война, распад СССР, война в Ираке, конфронтация в Персидском заливе... При этом, проекты устойчивого развития по характеру задач и тогда, и сейчас оставались идентичными с некоторыми вариациями от региона к региону. Однако со временем их текущая повестка, всё-таки, менялась, наполняясь современными технологиями и новыми участниками внешнеполитической игры. Как и в 1980-е годы, Иран по-прежнему ставит для себя комплекс задач и определяет множество вызовов по всему периметру своих границ, тем более, сейчас, в период боевых действий в Палестине. Однако после завершения истории сепаратистского анклава в Карабахе, важнейшие вопросы экономической и политической безопасности с севера Ирана, практически, закрыты.

Как следствие торможения Ереваном принципиальных вопросов открытия транспортных коммуникаций, Тегеран просто перехватил у Армении возможность стать участником узловых транспортных проектов Южного Кавказа, предоставленную Еревану в 2020 году Россией, Турцией и Азербайджаном. В результате, то, что не захотел, не освоил или до конца не осмыслил Ереван, забирает сегодня Тегеран. Причем забирает в прямом смысле! Поскольку первый этап Зангезурского коридора будет стартовать уже с территории Исламской республики.

Процитирую президента Раиси: "Как мы наблюдаем, транспортная и транзитная ситуация улучшается день ото дня. Работа в области транспорта между нашими странами наращивается. Это то, на что были нацелены и вы, и мы. Маршрут Агбенд через реку Араз и те проекты, которые мы реализуем там по согласованию друг с другом, отвечают интересам обеих стран. Это гарантирует транспортную связь между Азербайджаном, Ираном и Нахчываном и устраняет озабоченность, которая была в этой сфере”. Мысль Раиси предельно ясна: все конфликты вокруг Зангезурского коридора с привязкой к территории Армении ушли в прошлое. Таким образом, намеченная линия на укрепление и стабилизацию ирано-азербайджанского взаимодействия, учитывая также ташкентские переговоры Алиева и Раиси, включившие в себя вопросы энергетической сферы и обсуждение формата кавказской платформы "3+3», получила новый импульс.

Зелёная энергетика и транспорт: азербайджанская повестка в ЕСО Решение Economic Cooperation Organization о размещении Центра чистой энергии ЕСО в Баку, свидетельствует о признании лидерства Азербайджана в данной отрасли региональной энергетики. Как известно, к рубежу 2027-2030 годов Азербайджан станет практическим экспортёром "зелёной" возобновляемой электроэнергии, в том числе, водородного топлива. В соответствии с контрактами и меморандумами о взаимопонимании, подписанными с мировыми технологическими лидерами в период с 2020 по 2023 годы, производство энергии из возобновляемых источников в Азербайджане достигнет 10 ГВт (то есть, около половины электроэнергии, производимой страной в настоящее время). Напомним, что в октябре состоялось открытие Карадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт, разработанной компанией Masdar. Она является крупнейшей электростанцией на энергии солнца в Каспийском и Кавказском регионах. В 2021-2023 годах в освобождённых Карабахе и Восточном Зангезуре были введены в эксплуатацию гидроэлектростанции общей мощностью 170 МВт, к концу 2024 года этот показатель достигнет 270 МВт. А через несколько лет общая мощность азербайджанских ГЭС в новых экономических районах составит 500 МВт... Теперь о еще одной актуальной для региона инициативе, которая может быть реализована Баку на платформе ЕСО уже в следующем году.