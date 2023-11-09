Мамед Эфендиев, отдел экономики 04:46

Сегодня переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) - одна из самых актуальных тем. Ни пандемия коронавируса, ни война в Украине, ни бойня на Ближнем Востоке не смогли сбавить интерес к ней. Наоборот, этот процесс с каждым днем набирает все большие обороты, что со всей очевидностью прослеживается на примере Азербайджана. Когда три года назад президент Ильхам Алиев объявил о намерении построить в стране до 2027 года мощные источники альтернативной электроэнергетики и высвободить для экспорта в Европу десятки миллиардов кубометров природного газа, многие эксперты и специалисты в области энергетики отнеслись к этой идее довольно скептически.

И ошиблись. Поскольку уже в этом году компания «Masdar» из Объединенных Арабских Эмиратов завершила строительство Карадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт, а компании ACWA Power из Саудовской Аравии обещает в следующем году сдать в эксплуатацию электростанцию на энергии ветра мощностью 240 МВт. При это обе компании останавливаться на достигнутом явно не намерены. Накануне «ACWA Power», «Masdar» и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписали меморандум о взаимопонимании по развитию в Нахчыванской Автономной Республике проектов возобновляемой энергетики мощностью 500 МВт. Из меморандума следует, что три ведущие энергетические компании объединят свой опыт для ускоренной разработки проектов в сфере ВИЭ, которые придадут импульс процессу декарбонизации и помогут Азербайджану достичь целей по достижению нулевого уровня выбросов в атмосферу. Но и это далеко не все. В начале текущего года компания «ACWA Power» подписала с Министерством энергетики Азербайджана четыре соглашения о реализации мегапроектов, в числе которых наземная ветроэлектростанция мощностью 1 ГВт, морская ветроэлектростанция мощностью 1,5 ГВт, проект аккумуляторного хранения энергии, а также соглашение о сотрудничестве с SOCAR в сфере ВИЭ и «зеленого» водорода. А компания «Masdar» договорилась с азербайджанской стороной о расширения за счет передовых технологий общей мощности проектов возобновляемой энергетики до 10 ГВт.

Успешный старт этих проектов не оставляет сомнений в решимости Азербайджана развиваться, как страна «зеленой» энергетики, и реализовать свои стратегические цели. Причем реализовать не только по собственному переходу на ВИЭ, но и при этом вносить вклад в «зеленый» энергопереход Европы, в который Азербайджан намерен уже в ближайшее время экспортировать значительную часть своей «зеленой» энергии. Как заявил на прошедшей в Румынии VI Международной газовой конференции заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев, в Азербайджане с этой целью реализуются масштабные проекты по производству и экспорту возобновляемой энергии. В частности, создана платформа международного сотрудничества в сфере «зеленой» энергетики, в которой на первом этапе будут участвовать четыре страны, идет работа над прокладкой линий электропередачи для ветровых электростанций и создания «зеленого» энергетического коридора, который соединит Каспийское море с Европой по кабелю, проложенному по дну Черного моря. Только на первом этапе планируется экспортировать 4 гигаватта электроэнергии в Европу через Черное море и 1 гигаватт в Турцию и Европу - через Нахчыван. Как известно, Европа ежегодно инвестирует в развитие ВИЭ более сотни миллиардов евро. Но поскольку природа обделила Старый Свет солнечными днями, основной упор здесь делают на ветроэнергетику, что увеличивает риск энергобезопасности. Кроме того, европейские страны только в прошлом году потратили 792 миллиарда евро на защиту потребителей от последствий энергетического кризиса, вызванного конфликтом в Украине.