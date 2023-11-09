Германия против выделения военной помощи Украине

Германия и некоторые другие страны Европейского союза выступили против предоставления военной помощи Украине в размере до 20 миллиардов евро. Такую информацию распространило агентство Reuters, ссылаясь на неназванного дипломата.

План Евросоюза по выделению таких крупных сумм Киеву встречает сопротивление со стороны членов ЕС и может претерпеть изменения.

Дипломат уточнил, что среди стран, которые выступают против таких расходов на военную помощь Украине, находится ФРГ - у Берлина возникло много вопросов. "И вполне обоснованно - речь идет о больших деньгах", - заявил он.

Отмечается, что дебаты по поводу военной помощи идут на фоне обсуждения в ЕС предложения о предоставлении Украине экономической помощи в размере 50 миллиардов евро.