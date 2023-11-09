Взрывы в Киеве обновлено 10:52
В Киеве утром 11 ноября раздались сильные взрывы, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
«Сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы», - написал Кличко в социальных сетях.
По его словам, по предварительной информации сработали силы ПВО.
*** 10:09
В Киеве объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. Воздушные силы заявили об угрозе ракетного удара по Киеву.
Это уже второе объявление воздушной тревоги в столице Украины за текущие сутки. В то же время сообщается об объявлении воздушной тревоги в Одессе.