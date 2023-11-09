По его словам, по предварительной информации сработали силы ПВО.

*** 10:09

В Киеве объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. Воздушные силы заявили об угрозе ракетного удара по Киеву.

Это уже второе объявление воздушной тревоги в столице Украины за текущие сутки. В то же время сообщается об объявлении воздушной тревоги в Одессе.