Взрывы в Киеве обновлено 10:52

В Киеве утром 11 ноября раздались сильные взрывы, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы», - написал Кличко в социальных сетях.

По его словам, по предварительной информации сработали силы ПВО.

*** 10:09

В Киеве объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. Воздушные силы заявили об угрозе ракетного удара по Киеву.

Это уже второе объявление воздушной тревоги в столице Украины за текущие сутки. В то же время сообщается об объявлении воздушной тревоги в Одессе.